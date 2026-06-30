هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، ملعب مدرسة بتير الثانوية للذكور غرب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وفق منظمة حقوقية فلسطينية.

وقالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو (غير حكومية) في بيان، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة بتير وتمركزت في محيط المدرسة قرب سكة الحديد، قبل أن تهدم سور الملعب وتجرف أرضيته بالكامل.

وأضافت أن الملعب أُنشئ قبل أكثر من 60 عاما، ويُعد من المرافق الرياضية والخدمية المهمة في البلدة.

وأوضحت أن عملية الهدم التي طالت منشأة رياضية تابعة للمدرسة تأتي في إطار الإجراءات التي تستهدف البنية التعليمية والمرافق العامة في المنطقة.

ولم يصدر على الفور تعليق من الجيش الإسرائيلي.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، تشمل عمليات حرق وتجريف للأراضي ومنع المزارعين من الوصول إليها.

وفي 10 يونيو الجاري، قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة الإسرائيلية تقود وترعى حملة "تطهير عرقي" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدة أن تسليح آلاف المستوطنين أسهم في تصاعدها.

وأضافت أن الحكومة "تنفذ المخطط القومي الديني للحركة الاستيطانية، وسرّعت وتيرة التوسع والاستيلاء على الأراضي، وزادت دعمها المالي واللوجستي للمستوطنات".

ومنذ 8 أكتوبر 2023، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية عن استشهاد 1173 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 واعتقال نحو 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ويحذر الفلسطينيون من أن تلك الاعتداءات تمهد لإعلان إسرائيل ضم الضفة الغربية رسميا، بما يعني إنهاء إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي عام 1948، أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها منظمات صهيونية مسلحة، ما أدى إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين، ثم احتلت بقية الأراضي الفلسطينية عام 1967، ولا تزال ترفض الانسحاب منها أو السماح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.