جالانت يصادق على مواصلة العمليات بالجبهة الشمالية

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قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن وزير الدفاع يوآف جالانت صدق على مواصلة العمليات الهجومية في الجبهة الشمالية.

ويأتي ذلك فيما أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بإطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.

كما استهدفت غارات إسرائيلية بلدات الطيبة ودير سريان وكفرحونة في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، نفذت إسرائيل عملية اغتيال في ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قائد الوحدة الجوية للطائرات بدون طيار في حزب الله، دون الكشف عن مصيره.

وأفادت "الجزيرة" بأن عدة صواريخ أطلقت باتجاه المبنى المستهدف بالغارة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدة أن المبنى يقع في منطقة سكنية.

وأضافت أن قوى الأمن تفرض طوقا أمنيا مشددا حول مكان الغارة.

من جانبه، قال حزب الله إنه تصدى لطائرتين حربيتين إسرائيليتين قادمتين من البحر باتجاه بلدة عدلون جنوبي لبنان، وأجبرهما على مغادرة أجواء لبنان.