أثينا تصر على ضرورة حل قضايا الهجرة على المستوى الأوروبي

قالت السلطات اليونانية، اليوم الخميس، إن عملية تنسيق القضايا المتعلقة بسياسة الهجرة ومراقبة الحدود يجب أن تتم على المستوى الأوروبي فقط.

وأكد وزير الهجرة اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس لقناة "إيه إن تي 1" التلفزيونية اليونانية على أن مسألة تشديد الرقابة على الحدود أو الأمور المتعلقة بإعادة المهاجرين على الحدود الوطنية للدول ينبغي إقرارها بعد صدور قرار مشترك من الشركاء في التكتل وليس بشكل منفرد.

وأوضح باناجيوتوبولوس أنه من غير المقبول أن تفرض كل دولة بمفردها قيودا على الحدود من واقع الضغوط السياسية الداخلية في إشارة على الأرجح إلى قرار ألمانيا الأخير بالقيام بذلك بشكل موسع.

وإثر هجوم بسكين أفضى إلى الموت في مدينة زولينجن الألمانية في منتصف سبتمبر الجاري، أمرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بفرض قيود ثابتة على جميع الحدود البرية للدول التسع المجاورة لألمانيا.

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب ثمانية آخرون في الهجوم الذي وقع في مهرجان بالمدينة. والمهاجم المشتبه به الرئيسي سوري - 26 عاما، كان ينبغي ترحيله بحسب القانون إلى بلغاريا في عام 2023.

وأدى الهجوم إلى تعزيز مطالب السياسيين المحافظين واليمينيين بتشديد القيود على الهجرة بشكل كبير.









