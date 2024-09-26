لم يكن الهدف الذي سجله محم صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر في مرمى وست هام بمباراة الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مجرد هدف يضاف إلى سجل الفرعون الذهبية في الملاعب العالمية.

وسجل صلاح هدفاً في الفوز بخماسية مقابل هدف على وست هام، ليتأهل الليفر إلى الدور التالي من البطولة.

ويعد هدف صلاح هو رقم 350 في مسيرته على مستوى الأندية والمنتخبات، ليخطو النجم المصري بثبات نحو أرقام الأساطير الذين تجاوزا 500 هدفا في مسيرتهم على غرار كريستيانو رونالدو (+900)، وليونيل ميسي وكريم بنزيما وبيليه.

أما على مستوى بطولة كأس الرابطة فربما تكون هذه المسابقة واحدة من أقل البطولات التي سجل فيها صلاح أهدفاً، حيث يعد هدفه في الفريق اللندني هو الثالث له، بينما صنع هدفاً واحدً من قبل.