بثت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الخميس، مقاطع فيديو ترصد فرض الجيش اللبناني طوقًا أمنيًا في محيط المبنى المستهدف بالضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.

وقالت جريدة «النهار» اللبنانية، إن المعلومات تشير إلى مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين، في الاستهداف الإسرائيلي لمبنى بالضاحية الجنوبية، حتى الآن.

وفي وقت سابق، نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جديدا على الضاحية الجنوبية، مستهدفا عند الثالثة والربع من بعد ظهر اليوم، شقة سكنية في مبنى من عشر طبقات في حي القائم، عند تقاطع حي الرويس، حيث تعج المنطقة بالشقق السكنية والمارة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن فرق الإسعاف نقلت عددا من المصابين جراء الغارة إلى مستشفيات المنطقة.

وناشد المسعفون وفرق الإنقاذ المواطنين عدم التجمع في مكان المبنى المستهدف، حفاظا على سلامتهم، وإفساحا للمجال من أجل نقل المصابين، وعدم إعاقة سيارات الإطفاء والإسعاف من الوصول إلى المستشفيات.