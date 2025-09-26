توجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، إلى مستشفى المحلة العام لمتابعة تطورات الحالات الصحية للمصابين جراء الحريق الذي اندلع بمصبغة “غزل البشبيشي” بحي أول المحلة الكبرى، واطمأن شخصيًا على صحة المصابين والإجراءات الطبية المتخذة لضمان تلقيهم الرعاية اللازمة.

وخلال الزيارة، تحدث المحافظ مع المصابين واطمأن على حالتهم الصحية، مؤكدًا لهم متابعة المحافظة المستمرة لتقديم كل ما يلزم لضمان راحتهم وسلامتهم، كما طمأن أهاليهم على الوضع الصحي، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات الطبية تُنفذ بدقة وتحت متابعة مستمرة.

وأشار المحافظ إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 33، حيث خرج 26 حالة بعد تحسن حالتهم عقب تلقي الإسعافات الطبية، فيما يتلقى سبعة مصابين الرعاية اللازمة داخل المستشفى، بينهم حالتا عناية مركزة وخمس حالات مستقرة، مع استمرار متابعة الفرق الطبية وتقديم الرعاية الكاملة لهم.

وأكد اللواء الجندي أن جميع المستشفيات مؤمَّنة ببنوك دم بكافة الفصائل، وأن الوضع الصحي للمصابين تحت السيطرة التامة، مع نفي أي معلومات غير دقيقة حول احتياج المصابين لنقل دم.

وخلال الزيارة، وجّه المحافظ فرق التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بالاستمرار في تقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة، والتأكد من تلبية كافة احتياجات المصابين لضمان راحتهم وسلامتهم.

وتقدم اللواء أشرف الجندي، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة أبناء المحافظة، بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا الأحد عشر الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث الأليم، مؤكدًا أنهم شهداء العمل والواجب الإنساني، سائلًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن تواصل المحافظة وكافة الجهات المعنية تقديم كل ما يلزم لدعم أسرهم ومواساتهم.

وجدد المحافظ شكره لأبطال الحماية المدنية على تضحياتهم وبسالتهم في إنقاذ المصابين والسيطرة على الحريق، ولجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية على جهودهم المستمرة، مؤكدًا أن الدولة بجانب المواطنين في كل لحظة.

وناشد اللواء الجندي المواطنين توخي الحذر والاعتماد على البيانات الرسمية فقط، وعدم تداول أي معلومات أو أرقام غير دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن المكتب الإعلامي للمحافظة هو المصدر الرسمي والوحيد لكل ما يتعلق بالحادث، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات أولًا بأول من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة.