مهرجان الإسكندرية السينمائي يعلن لجان تحكيم دورته الـ41

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، تشكيل لجان تحكيم مسابقات الدورة الحادية والأربعين، المقرر إقامتها في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل.
مسابقة الفيلم المتوسطي الطويل
رئيس اللجنة: المنتج الفرنسي تشارل سيبيتا
الناقد المغربي أحمد الحسني
الممثلة الإسبانية مرسيدس أورتيغا
الكاتب والسيناريست ناصر عبد الرحمن
المخرج اليوناني مايكل هبيشس
الممثلة السورية سوزان نجم الدين
مسابقة الفيلم المتوسطي القصير
رئيس اللجنة: الكاتب والمخرج باتريك جورج
الممثلة لقاء الخميسي
المخرج والسيناريست السوداني زهير عبد الكريم
مسابقة سينما الأطفال الدولية
رئيس اللجنة: الكاتبة والأكاديمية د. سماح أبو بكر عزت
المخرج المصري السويسري تامر رجلي
المنتج المغربي الفرنسي براهيم نايتيجا
مسابقة الفيلم المصري الروائي الطويل
رئيس اللجنة: المونتيرة منار حسني
الفنانة سلوى محمد علي
الناقد سمير شحاتة
مسابقة نور الشريف للفيلم العربي
رئيس اللجنة: المخرج عمر عبد العزيز
الكاتبة المغربية ملاك الدحموني
الناقد العراقي كاظم السلوم
الفنانة رانيا فريد شوقي
الفنانة منال سلامة
الناقد العراقي مهدي عباس
مسابقة شباب مصر – لجنة تحكيم قسم المحترفين
رئيس اللجنة: الكاتبة والأكاديمية د. عبير رفقي
الأكاديمية د. إيمان يونس
مدير التصوير د. محمد شفيق
مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو
رئيس اللجنة: السيناريست عبد الرحيم كمال
المخرجة المصرية د. كوثر يونس
السيناريست والأكاديمية المصرية د. ثناء هاشم