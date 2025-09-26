مودريتش يواجه دي بروين في اختبار ناري بين ميلان ونابولي

تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية، مساء الأحد، إلى ملعب "سان سيرو" في قمة الجولة الخامسة من الدوري، حيث يلتقي ميلان مع ضيفه نابولي في مواجهة تحمل نكهة خاصة، إذ تجمع بين المخضرمين الكرواتي لوكا مودريتش والبلجيكي كيفن دي بروين، في أول اختبار حقيقي لحامل اللقب في رحلة الدفاع عن عرشه.

واختار النجمان الكبيران، اللذان يُعدّان من أساطير كرة القدم في القرن الحادي والعشرين، إيطاليا لإنهاء مسيرتيهما الزاخرة بالألقاب، بعدما ودّع دي بروين مانشستر سيتي، وغادر مودريتش ريال مدريد. وقدّم كلاهما مستويات لافتة مع فريقه الجديد منذ بداية الموسم.

بدأ دي بروين جميع مباريات نابولي، وأسهم في قيادة فريق المدرب أنتونيو كونتي إلى العلامة الكاملة (12 نقطة)، مسجلاً هدفين، فيما يبحث كونتي عن دور محوري للنجم البلجيكي البالغ من العمر 34 عامًا.

في المقابل، يقود مودريتش (40 عامًا) خط وسط ميلان إلى جانب الفرنسي أدريان رابيو، حيث يسعى "الروسونيري" لمواصلة انتفاضته بعد بدايته المتعثرة. فبعد خسارته في الجولة الأولى أمام كريمونيزي، حقق 3 انتصارات متتالية، آخرها فوز كبير على ليتشي بثلاثية نظيفة في الكأس.

ويستفيد ميلان بقيادة ماسيميليانو أليجري من غيابه عن المنافسات الأوروبية، ما يمنحه راحة أكبر مقارنةً بمنافسه، بينما حذر كونتي لاعبيه من "الإرهاق البدني والذهني" نتيجة ضغط المباريات قبل مواجهة سبورتينج لشبونة في دوري الأبطال.

ويستعيد ميلان خدمات نجمه البرتغالي رافائيل لياو، الذي تعافى من إصابة في ربلة الساق، لكن من المتوقع أن يشارك بديلاً في مواجهة الأحد. أما نابولي فسيفتقد مدافعه أليساندرو بونجورنو للإصابة، ما يُعد خسارة مؤثرة للفريق الجنوبي.

قمة تورينو: يوفنتوس × أتالانتا

يسعى يوفنتوس لاستعادة الصدارة، ولو مؤقتًا، عندما يستضيف أتالانتا السبت. ويملك "البيانكونيري" 10 نقاط بعد تعادله المخيب مع هيلاس فيرونا، فيما استعاد أتالانتا توازنه بانتصارين متتاليين رفعاه إلى المركز الخامس (8 نقاط).

ويعوّل أتالانتا على مهاجمه النيجيري أديمولا لوكمان، بعد تألقه مؤخرًا، وسط رغبة المدرب إيفان يوريتش في الاستفادة من طاقته الهجومية بعد السقوط القاري أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة.

إنتر وروما في اختبارات صعبة

يخوض إنتر مواجهة معقدة أمام كالياري المنتشي بانتصارين متتاليين، فيما يسعى رجال المدرب كريستيان كيفو لتأكيد صحوتهم بعد تجاوز ساسولو، وذلك قبل لقاء سلافيا براج الأوروبي.

أما روما، فيأمل أن يواصل نتائجه الإيجابية بعد الفوز على لاتسيو في الديربي، وتحقيق انتصار جديد يعزز مسيرته نحو القمة.