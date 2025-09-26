 الناتو يستنفر طائرات اعتراضية إثر رصد مقاتلات روسية فوق بحر البلطيق - بوابة الشروق
الجمعة 26 سبتمبر 2025 2:03 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

الناتو يستنفر طائرات اعتراضية إثر رصد مقاتلات روسية فوق بحر البلطيق

د ب أ
نشر في: الجمعة 26 سبتمبر 2025 - 1:45 م | آخر تحديث: الجمعة 26 سبتمبر 2025 - 1:45 م

استنفر حلف شمال الأطلسي (ناتو) طائرات اعتراضية مجددا هذا الأسبوع إثر رصد مقاتلات روسية فوق بحر البلطيق، وفقا للحلف الدفاعي.

وتم نشر مقاتلات مجرية لتحديد هوية خمس مقاتلات ومرافقتها قرب المجال الجوي للناتو قبالة ساحل لاتفيا، حسبما ذكرت قيادة الحلفاء الجوية في ساعة متأخرة من أمس الخميس.

وتضمن التشكيل الذي تم رصده ثلاث طائرات من طراز ميج- 31 وطائرة سو- 30 وطائرة سو-35 "لم تكن ملتزمة بضوابط أمن الطيران الدولية"، وفقا لما كتبت القيادة الجوية في منشور عبر موقع فيسبوك.

وقال وزير الدفاع اللاتفي أندريس سبرودز إن عملية الاعتراض سلطت الضوء على وضع الناتو المدعوم والاستباقي. وأثارت انتهاكات المجال الجوي الروسية مؤخرا مخاوف بين الحلفاء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك