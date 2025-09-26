تقرير طبي يكشف إصابة مطلق النار في برج مانهاتن باعتلال دماغي مزمن

قال مركز فحص طبي في نيويورك، اليوم الجمعة، إن المسلح الذي قتل 4 أشخاص داخل برج مكاتب في مانهاتن هذا الصيف كان يعاني من اعتلال دماغي مزمن، مؤكداً التشخيص الذي سبق أن وصفه المسلح لنفسه.

وأضاف، مركز "نيويورك سيتي ميديكال إكزامينر"، أن هناك "دليل تشخيصي لا لبس فيه " على أن "شين تامورا"، 27 عامًا، كان يعاني من مرحلة متأخرة من مرض اعتلال الدماغ المزمن المعروف اختصارا بـ "سي تي إي".

وكان تامورا، وهو عامل كازينو من لاس فيجاس، قد أطلق وابلا من الرصاص في 28 يوليو الماضي في بهو مبنى مكاتب في مانهاتن يضم مقر الـرابطة الوطنية لكرة القدم ، التي اتهمها بإخفاء دليل على إصابته الدماغية.

وكان من بين القتلى ضابط شرطة وحارس أمن وشخصان كانا يعملان في شركات بالمبنى. وأصيب في الحادث موظف يعمل برابطة كرة القدم بجروح خطيرة .

وفي منشور من 3 صفحات وجد في محفظته، قال تامورا، إنه يعاني من اعتلال الدماغ المزمن، الذي يمكن تشخيصه فقط بعد الوفاة، وتوسل إلى من سيعثرون عليه، قائلا:" ادرسوا دماغي."