أرجعت شركة الاتصالات الأمريكية أيه.تي أند تي انقطاع خدمة اتصالات الطوارئ 911 في 3 ولايات الأمريكية إلى قطع كبل اتصالات من جانب "طرف ثالث".

بدأت التقارير الأولية عن انقطاع خدمة الاتصالات في ولاية ميسيسيبي حوالي الساعة الثانية بعد الظهر. وبحلول الساعة الخامسة إلا ربع مساء أعلنت أيه.تي.أند تي 4:45 مساءً "بالتوقيت المحلي"، أعلنت شركة استعادة الخدمة في الولايات الثلاث.

وأضافت الشركة في بيانها: "خدمة الاتصال بالرقم 911 تعمل بشكل طبيعي في جميع المناطق التي تأثرت بالانقطاع في لويزيانا وميسيسيبي وألاباما".

وأعربت الشركة عن اعتذارها لعملائها عن أي إزعاج أو عناء، مشيرة إلى أن انقطاع الخدمة لم يكن شاملًا لجميع مناطق الولايات الثلاث، مُنكرة بذلك بعض التقارير الصادرة عن السلطات المحلية.