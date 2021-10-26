مفوض الاتحاد الأوروبي يبدى تفهمه لأهمية نهر النيل بالنسبة لمصر

التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مع أوليفر فارهيلي، مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي.

وأثنى الدكتور عبد العاطي على دور الاتحاد الأوروبي فى دعم قطاع المياه في مصر سواء من خلال الدعم الفني أو إتاحة التمويل لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي بمؤسساته المختلفة يعد من أهم شركاء التنمية، وهو الأمر الذي يعتبر "مثالاً ملموسًا على الشراكة الناجحة بين مصر والاتحاد الأوروبي".

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التغيرات المناخية والهجرة والتي يمكن لمصر والاتحاد الأوروبي تعزيز شراكتهما فيها، مع العمل سويا لضمان بيئة مواتية للاستثمار في هذه المجالات.

ومن جانبه، أشار أوليفر إلى أن الاتحاد الأوروبي يعطى الأولوية لملف المياه كونه محددا رئيسيا للتنمية المستدامة وما يرتبط بها من أبعاد اقتصادية واجتماعية، مبديا تفهمه لأهمية نهر النيل بالنسبة لمصر باعتباره المصدر الرئيسي للمياه.