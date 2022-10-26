الرئيس السيسي: الدولار سيظل على عرض العملات في العالم

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ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن سعر الدولار لن يتغير بدون زيادة الصادرات المصرية، وتوفر العملة الصعبة داخل الاحتياطي النقدي.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» المذاع عبر شاشة «الأولى»، مساء الأحد، أن الدولار سيظل على عرش العملات العالمية، مطالبا بعدم ربط سعر الصرف بقوة الاقتصاد المصري.

وذكر أن البعض يتحدث بنقد عن الدولة بدون علم لحقيقة الأوضاع؛ الأمر الذي يتسبب له في حزن شخصين مكملا: «زعلان على البلد.. والناس بتتكلم كأنها بتقول هنعلمكم تديروا البلد ازاي، ياريت اللي ميعرفش ميتكلمش».

وأوضح أنه يدرك حقيقة الوضع في مصر بالتحديات والأرقام، منوهًا إلى ترحيبه بأي شخص يمتلك الحلول للأزمات القائمة.