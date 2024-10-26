تقرير: إسرائيل أخطرت إيران مسبقا بتفاصيل الهجوم وحذرتها من الرد

أفادت 3 مصادر مطلعة لوسائل إعلام أمريكية، بأن إسرائيل «أخطرت إيران مسبقا بالمواقع، التي ستتعرض للهجوم، وحذّرت طهران من أي رد انتقامي».

ونقلت وكالة «سبوتنيك»، عن موقع «أكسيوس» الأمريكي، أن الرسالة الإسرائيلية تضمنت تحذيرًا من الرد، بهدف الحد من تبادل الهجمات المستمر بين الطرفين وتجنب تصعيد أوسع.

وأوضح أحد المصادر أن «الرسالة وصلت إلى الإيرانيين عبر عدد من الوسطاء»، مشيرًا إلى أن «إسرائيل حددت في رسالتها المواقع المستهدفة وأكدت تجنب مواقع أخرى».

كما أضاف مصدران آخران، للوسيلة ذاتها، أن «إسرائيل هددت برد أقوى في حال قامت إيران بالتصعيد، خاصة إذا أسفر الهجوم عن إصابات بين المدنيين الإسرائيليين».

وفي وقت سابق من فجر اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت «ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية».

وقال إن «من بين المواقع العسكرية المستهدفة بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية، التي استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر، وهجوم سابق في 14 أبريل».

من جانبها، أعلنت إيران، أن ضربات إسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ«أضرار محدودة».