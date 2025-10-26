جامعة الإسكندرية تواصل جهودها في بناء الوعي الطلابي خلال ندوة خطر المخدرات ودور الشباب في المواجهة

في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، افتتح الدكتور أحمد عبدالحكيم، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، فعاليات الندوة التوعوية بعنوان "خطر المخدرات ودور الشباب في المواجهة"، والتي نظمتها كلية التربية بمقر الكلية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة.

ألقى الندوة الدكتور سلام السيد العربي، مشرف محافظة الإسكندرية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بحضور الدكتور حسن عابدين، عميد الكلية، والدكتور سالم عبدالرازق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة السيدة محمود، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة لمياء الشافعي، المنسق العام للأنشطة الطلابية والتطوعية بالجامعة، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

أكد الدكتور أحمد عبدالحكيم أن جامعة الإسكندرية تولي اهتمامًا خاصًا بتوعية طلابها بمخاطر الإدمان، عبر تنظيم فعاليات تهدف إلى نشر ثقافة الوعي بخطورة تعاطي المخدرات، مشددًا على أهمية دور الشباب في قيادة جهود التوعية والمواجهة داخل المجتمع الجامعي وخارجه. وأضاف أن مكافحة الإدمان تبدأ من تغيير النظرة لمتعاطي المخدرات باعتبارهم ضحايا يحتاجون للدعم والمساندة للعودة إلى الطريق الصحيح والمشاركة في بناء الوطن.

من جانبه، أوضح الدكتور حسن عابدين، أن الشباب هم طاقة المجتمع ومحرك التنمية، مشيرًا إلى أن كلية التربية تعمل على إعداد جيل واعٍ ومثقف قادر على تحمل المسؤولية من خلال تقديم الدعم والإرشاد والتوعية بمخاطر السلوكيات السلبية، تنفيذًا لتوجهات الدولة في بناء الإنسان المصري علميًا وصحيًا وثقافيًا.

وخلال الندوة، تناول الدكتور سلام السيد العربي عددًا من المحاور المهمة حول مفهوم المواد المخدرة، وخطورتها، وأسباب انتشارها بين الشباب، إلى جانب استعراض جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة الإدمان والتعاطي.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة واستفادتهم من المحتوى التوعوي، مؤكدين حرصهم على نقل ما تعلموه لزملائهم والمساهمة في رفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الظاهرة.