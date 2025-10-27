إندونيسيا تشدد قواعد معايير سلامة الأغذية في مطابخ الوجبات المجانية بعد حالات تسمم

شددت الوكالة الوطنية للتغذية في إندونيسيا، على أهمية الالتزام الصارم بمعايير سلامة الأغذية من جانب جميع وحدات خدمة توفير الأغذية – وهي المطابخ المخصصة لبرنامج الوجبات المغذية المجانية – لمنع حدوث حالات التسمم.

وقال نائب رئيس الوكالة الوطنية للتغذية، سوني سانجايا، في مدينة مالانج، بإقليم جاوة الشرقية، اليوم الأحد: "لقد وضعنا بالفعل إجراءات تشغيل قياسية غير قابلة للتفاوض، بما في ذلك إلزام المطابخ باستخدام المياه المعبأة فقط في عبوات جالون أثناء الطهي لضمان النظافة" وفقا لما ذكرته وكالة "أنتارا" الإندونيسية.

وفي معرض تسليطه الضوء على المعايير، أشار سانجايا إلى أن جميع وحدات خدمة توفير الأغذية ملزمة ليس فقط بغسل أوانى الطعام، بل بتعقيمها أيضا بعد الاستخدام.

وأكد سانجايا أيضا للجمهور أن الوكالة تجري تقييمات دورية لجميع وحدات خدمة توفير الأغذية لضمان الالتزام بمعايير الطهي والسلامة والتوزيع، بهدف منع حدوث حالات التسمم الغذائي.

علاوة على ذلك، أوقفت الوكالة الوطنية للتغذية عدة وحدات لتقديم خدمة توفير الأغذية يشتبه في إهمالها بعد فشلها في الالتزام بهذه المعايير، ما أدى، حسب ما تردد، إلى مشاكل صحية بين المستفيدين من برنامج الوجبات المغذية المجانية، ولا تزال التحقيقات بشأن هذه المطابخ جارية.