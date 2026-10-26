وزير الخارجية: مصر تكثف جهودها لخفض التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن اللقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، صباح اليوم الاثنين، شهد مناقشة مطولة بشأن تطورات القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن جوتيريش، نوه خلال اللقاء أن القضية الفلسطينية تُعد لب الصراع، وبدون حلها لن تنعم المنطقة بسلام واستقرار دائمين.

وذكر أن «الأمين العام أشاد بجهود الرئيس السيسي، والدور القيادي الذي تلعبه مصر لتنفيذ خطة ترامب للسلام، وإبقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وعدم السماح بسيناريو التهجير».

وأوضح أن «المناقشات تناولت قضية إيران والتصعيد العسكري ومخاطره على الإقليم بشكل كامل ودول مجلس التعاون ومصر والاقتصاد العالمي».

وأشار إلى أن الجانبين اتفاقا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع، لما لها من تداعيات سلبية كبيرة على المنطقة والعالم أجمع.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي، أشار خلال اللقاء إلى الجهود المبذولة لمنع تفاقم الأزمة وإنهاء الحرب الضارية في السودان، وحفظ سلامة الأراضي السودانية.

كما تحدث الرئيس السيسي بالتفصيل عن مشكلة الأمن المائي، وشدد على أهمية الحفاظ على حصة مصر المائية وعدم المساس بها، مؤكدًا ضرورة الموازنة بين حق التنمية وحق الوجود.

وأفاد بأن اللقاء تناول حرية الملاحة في مضيق هرمز ومضيق باب المندب، إضافة إلى المبادرة الخضراء في البحر الأسود، مضيفًا: «مصر المستورد الأول للقمح في العالم، واضطراب سلاسل الإمداد له تداعيات سلبية على مصر والقارة الإفريقية، ولابد من ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية».