في زمن شح فيه العطف والشعور بمعاناة الآخرين، ظهر رجل سخر نفسه لسد جوع خلق الله من الفقراء والمساكين في مدينة بيحان الواقعة في محافظة شبوة اليمنية؛ حتى لقبه أهل المدينة بـ"أبو المساكين".

في الجمعة الماضي، ملأت قلوب أهل المدينة الحسرة؛ فالرجل الطيب ذو الملامح الطفولية قد ذهب لربه، آخذا معه حنوه على الفقراء ونشاطاته المجتمعية الخيّرة التي طالما غمرت المدينة؛ لتكسبه شهرة واسعة، حتى شيعه المئات من أهل المدينة وأيضا لاجئيها إلى مثواه الأخير بالدموع والحزن البالغ، وذلك بحسب ما جاء في موقع "شبوة" اليمني الإخباري.

#بيحان #شبوه



وفاة ابو المساكين والفقراء ورجل الخير المغفور له بإذن الله الحاج / سالم عبدربه الملق واكد صباح يومنا هذا الجمعه الموافق 22 نوفمبر 2019



رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته خالص العزاء والمواساة لاهله وذويه خاصه وآل واكد وبيحان عامه pic.twitter.com/Aa2I4h3iGw — ابو فهيد (@binshafloot) ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩

ذاع صيت الحاج "سالم عبدربه"، بعدما سخر نفسه للإحسان على المساكين والمحتاجين، والذي لم يقتصر على أبناء منطقته فقط، بل تجاوز ذلك ليشمل اللاجئين وكل من يمر ببيحان، فكان يقدم وجبات يومية للاجئين الصوماليين والأفارقة، بيديه شخصيا، منذ ما يقرب من 15 عاما، عوضا عن أعماله الخيرية التي تمثلت في الاهتمام بالمقابر وبناء المساجد والاعتناء بها.

(العم سالم الملق) رحمه الله



رجل مانعرف عنه إلا أعماله الخيرية من اطعام مساكين ومساهمته في حفر الآبار والمساجد

مع كثرة التمجيد لرجال السياسة والمال الا أنهم لا يكونون بشسع نعله عند من يخافون الله



رحمة الله عليه وغفر الله له وجعله جنة الفردوس #شبوة #بيحان pic.twitter.com/KHiUNk32OH — عوض العولقيⓂ️العالمي (@sup97249) ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩

ونعى اليمنيون، الرجل الطيب، على موقع "تويتر" بعبارات مؤثرة، تحدثت عن إنجازاته، رافقتها صورا لأعماله الخيرية التي أفنى حياته من أجلها، حتى بلغ من العمر أرزله ولم يتعب أو يكل، فيما نشر له أحد اليمنيين فيديو مصور، ظهر خلاله وهو يعطي الطعام للاجئ إفريقي.