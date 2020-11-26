 وزير الخارجية الروسي: لا نرى إمكانية للاتفاق مع إدارة ترامب على شيء يتعلق بالحد من التسلح - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الروسي: لا نرى إمكانية للاتفاق مع إدارة ترامب على شيء يتعلق بالحد من التسلح

أ ش أ
نشر في: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 3:27 م | آخر تحديث: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 3:27 م

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لا تعتقد أنه من الممكن الاتفاق مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شيء يتعلق بالحد من التسلح.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي في مينسك، اليوم الخميس، حسبما أوردت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: "في الوقت الحالي لا أرى إمكانية للاتفاق بجدية مع إدارة ترامب على شيء يتعلق بالحد من التسلح مستقبلا".

في نفس الوقت أعرب وزير الخارجية الروسي عن قلق بلاده تجاه محاولات الدول الغربية السيطرة على المنظمات الدولية و"خصخصة" أماناتها، حسب تعبيره.

وقال لافروف: "يقلقنا نهج الغربيين في السيطرة على المنظمات الدولية، لدرجة "خصخصة" أماناتها".

وأضاف:" أنهم يحاولون تبديل العمل الجماعي في الصيغ العالمية بعمل داخلي فيما بينهم، حيث يقوم الموافقون على النهج الغربي باتخاذ القرارات، ويقدمونها بعد ذلك على أنها متعددة الأطراف وملزمة التنفيذ"، مؤكدا أنه لا يمكن إجبار بلاده على العيش وفقا لمثل هذه القواعد.


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