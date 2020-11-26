سيراميكا كليوباترا يفوز على الداخلية وديا

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حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا معنويا على الداخلية، بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما ظهر اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.

تقدم سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الرابعة بهدف سجله الظهير الأيمن محمود صقر من تمريرة عاشور الأدهم.

وأضاف ضياء قنديل الهدف الهدف الثاني لسيراميكا بعد تمريرة سحرية من مصطفى ميسي في الدقيقة 76.

فيما سجل الداخلية هدفه الوحيد في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

ويخوض سيراميكا كليوباترا مباراة ودية مع أسوان في الثالثة عصر السبت المقبل، على نفس الملعب، في إطار برنامج إعداد الفريق لمشاركته الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.