عمدة موسكو: من المبكر الحديث عن مرحلة انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين ، أن الوضع الوبائي لا يزال متوترا ، مشيرا إلى أنه من المبكر الحديث عن الانتقال إلى مرحلة انخفاض معدل الإصابات.

وقال سوبيانين في بيان له اليوم الخميس:" إنه لا توجد ضرورة لفرض إجراءات إغلاق جديدة، ولا داعي لإلغاء أو تخفيف الإجراءات، التي تم اتخاذها في وقت سابق"، مُقررا تمديد إلزام سكان العاصمة الروسية، الذين تفوق أعمارهم 65 عاما، بالجلوس في منازلهم وكذلك المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة حتى 15 يناير المقبل.

وأعلن عمدة موسكو أيضا عن تمديد نظام العمل عن بعد بهدف تقليص عدد الموظفين في أماكن العمل إلى 30% على أقصى تقدير، مشيرا إلى استمرار إغلاق المؤسسات المخصصة للأطفال حتى منتصف يناير المقبل.

ودعا عمدة موسكو إلى جعل الاحتفالات بالسنة الجديدة مناسبة عائلية فقط لتجنب التجمعات، موضحا أن هذه الإجراءات، التي تم اتخاذها في وقت سابق وتم تمديدها اليوم، مكنت من تجنب السيناريو الذي تم اتباعه في الربيع الماضي، والمتمثل في إجراءات الإغلاق التي شملت كل القطاعات.