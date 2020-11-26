دينامو زغرب الكرواتي يعزز صدارته للمجموعة الحادية عشر بالدوري الأوروبي

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عزز دينامو زغرب الكرواتي صدارته للمجموعة الحادية عشر من الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه على وولفسبيرجر النمساوي 3 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالمسابقة.

وتقدم زغرب عن طريق لوفرو مايير في الدقيقة 60، قبل أن يضيف برونو بيتكوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل لوكا إيفانوسيتش الهدف الثالث لزغرب.

ورفع دينامو زغرب رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الفريق النمساوي عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى، خيم التعادل السلبي على مواجهة سيسكا موسكو الروسي مع ضيفه فينورد الهولندي.

ورفع فينورد رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، فيما يحتل سيسكا موسكو المركز الرابع والأخير برصيد ثلاث نقاط.