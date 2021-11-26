أشاد الدكتور حسام النحاس، استاذ الإعلام بجامعة بنها، بحفل افتتاح طريق الكباش الذي أقيم أمس بمحافظة الأقصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الحفل يعبر عن مدي قدرة المصريين على تنظيم كبرى الأحدث العالمية على أرض مصر بصورة رائعة.

وأضاف النحاس في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء الخير"، المذاع عبر فضائية "me sat" مساء أمس الخميس، أن احتفالية طريق الكباش حظت بمتابعة وتغطية إعلامية من كبري الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية العالمية.

وأوضح أن مصر استفادت كثيرا من متابعة الإعلامي الدولي للحفل، معتبرا ذلك طريقة مجانية للترويج للسياحة والحضارة المصرية عالميا، وأن الحدث وفر لمصر مليارات كانت تدفع في عمليات الترويج السياحي.

وذكر أن التغطية الإعلامية العالمية لحفل افتتاح طريق الكباش ساهمت في الترويج لمدينة الأقصر كأكبر متحف مفتوح على مستوى العالم.

وأكد النحاس أن حفل نقل المومياوات الملكية ومن بعده حفل افتتاح طريق الكباش سيحدثا رواجا سياحيا كبيرا لمصر خلال الفترة المقبلة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الخميس، حفل افتتاح طريق المواكب الكُبرى، المعروف باسم طريق الكباش الفرعوني، والذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر الأثريين، بطول 2700 متر، وتُزين جانبيه مئات التماثيل التي نحتها المصري القديم قبل آلاف السنين.

وتضمن احتفال «الأقصر.. طريق الكباش» موكبا فنيا ضخما يسير وسط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة أمام السياح، ويهدف الحدث الذي ينتظره العالم، الترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.