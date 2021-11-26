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معرض دائم للأنشطة الطلابية بجامعة العريش

معرض الأنشطة الطلابية بجامعة العريش
معرض الأنشطة الطلابية بجامعة العريش
مصطفى سنجر
نشر في: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 1:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 1:30 ص

افتتح الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش بشمال سيناء، والدكتور عزالدين الحسيني جاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، معرضا للأنشطة الطلابية قامت بتنفيذه الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وقال رئيس جامعة العريش، ضم المعرض مجموعة من الأعمال المتميزة للطلاب الموهوبين بكلیات الجامعة في الرسم والتصوير والأشغال اليدوية والحياكة والأشغال السيناوية.

وأضاف رئيس الجامعة أنه أصدر تعلیمات باستمرار افتتاح المعرض حتي يتسني لجميع طلاب الجامعة مشاهدة تلك الأعمال المتميزة، وكذلك اصدر توجيهاته بتوفير الخامات والأدوات اللازمة لمساعدة الطلاب في تنفيذ هذه الأعمال.

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