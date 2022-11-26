 نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية: اللاجئون الأوكرانيون سيبقون حتى بعد انتهاء الحرب - بوابة الشروق
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نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية: اللاجئون الأوكرانيون سيبقون حتى بعد انتهاء الحرب

أرشيفية
أرشيفية
(د ب أ)
نشر في: السبت 26 نوفمبر 2022 - 11:53 ص | آخر تحديث: السبت 26 نوفمبر 2022 - 11:53 ص

ذكرت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، دوبرافكا سويكا، أن اللاجئين الأوكرانيين المنتشرين في جميع أنحاء أوروبا لن يعودوا على الفور إلى وطنهم حتى بعد انتهاء الحرب.

وقالت سويكا في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: "مدارسهم دمرت ومنازلهم دمرت ووظائفهم فقدت".

وذكرت سويكا، أنه يجب أن تكون الدول المستقبلة للاجئين الأوكرانيين، مثل ألمانيا أو بولندا، مستعدة لبقائهم لديها لسنوات بعد نهاية الحرب، وقالت: "أعتقد أننا يجب أن نكون مستعدين لذلك".

وأوضحت سويك، أن المشكلة الرئيسية هي أن هذه العائلات تعتقد أنها تستطيع العودة إلى ديارها في اليوم التالي من انتهاء الحرب، قائلة: "لكنهم لن يعودوا إلى بلادهم في ذلك الوقت... يجب أن أقول ذلك بصراحة، فأنا شخصيا عايشت الحرب الكرواتية في يوغوسلافيا السابقة".


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