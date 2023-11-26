حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الرياح الشديدة المحملة بالرمال والأتربة غدًا، منوهة أن «سرعات الرياح تصل الأحد إلى 50 كم / الساعة».

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن «الرياح تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في معظم المحافظات، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية».

وأوضحت أن البلاد تتأثر الأحد بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، سرعاتها تتراوح ما بين 40 إلى 50 كم/ الساعة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير.

ونوهت أن «سرعات الرياح على مسطح البحر المتوسط تصل إلى 80 كم/ الساعة»، محذرة من أنها تؤدي إلى اضطراب شديد في البحر المتوسط، إذ يبلغ ارتفاع الأمواج 5 أمتار ويصبح البحر غير مؤهل لكل أعمال الصيد والملاحة والتنزه.

ولفتت إلى أن الرياح تؤدي إلى زيادة الشعور بالانخفاض في الحرارة، مضيفة: «غدًا انخفاض في قيم الحرارة ما بين درجتين إلى 3، لتسود أجواء معتدلة خريفية نهارًا على معظم المحافظات».

وقالت إن العظمى على القاهرة 25 درجة، بينما تنخفض في فترات الليل إلى 15 و16 درجة، الأمر الذي يزيد من الإحساس بالبرودة في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.

وتوقعت أن يشهد الاثنين مزيدًا من انخفاض قيم الحرارة، معلنة أن الأحد يشهد عودة فرص الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط والوجه البحري.

وناشدت مرضى الحساسية الصدرية والجبوب الأنفية ارتداء الكمامات غدًا، والمواطنين ارتداء الملابس الشتوية خاصة في فترات الصباح الباكر والليل المتأخر، والقيادة بهدوء تام على الطرق، والابتعاد عن الألواح المعدنية والمباني المتهالكة وأعمدة الإنارة والأشجار.