قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» عدنان أبو حسنة، إن عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين لازالوا متواجدين في شمال ومدينة غزة، منوهًا أن احتياجات السكان بتلك المناطق هائلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، اليوم الأحد: «المنطقة منكوبة والناس تعاني الجوع والعطش والأمراض وقلة الطعام.. كأنها تعرضت لزلزال وهو أمر لا نتخيل رؤيته حتى في الأفلام».

وأوضح أن المنظمة قبل اتفاق التهدئة، أجرت حوارًا مع الجانب الإسرائيلي – لا يزال مستمرًا - حول إدخال المساعدات الطبية والمواد الغذائية إلى منطقة الشمال.

وذكر أن حجم المساعدات الذي يدخل اليوم، أكبر مما كانت تتسلمه الوكالة الأممية قبل الهدنة، مضيفًا: «كانت تدخل 50 شاحنة في المتوسط يوميًا إلى قطاع غزة، أي ما يمثل 5% من إجمالي الشاحنات التي تدخل إلى القطاع قبل 7 أكتوبر».

وأكد أن «أونروا» ستصعد من عملياتها الإغاثية في المرحلة المقبلة في مختلف مناطق القطاع، خاصة مع دخول فترة الشتاء، معلنًا تزويد منطقة جباليا بالوقود اليوم أو غدًا على أقصى تقدير.

ولفت إلى أن «هناك منظمات أخرى تعمل على إيصال الوقود إلى القطاعات الخدمية والبلديات، لتشغيل آبار المياه ومحطات التحلية في كل أنحاء القطاع».

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حيز التنفيذ، الجمعة الماضية، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألفًا، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.