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أعداد جريدة الشروق
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رئيس أركان جيش الاحتلال يوافق على خطط مواصلة الحرب على غزة

أحمد علاء
نشر في: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 6:18 م | آخر تحديث: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 6:18 م

وافق رئيس أركان الجيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي، على خطط مواصلة الحرب على غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية.

وقال بيان لجيش الاحتلال عبر حسابه على منصة «إكس»: «أجرى رئيس الأركان اليوم تقييماً للوضع في القيادة الجنوبية ووافق على خطط لمواصلة القتال في نهاية وقف إطلاق النار مع قائد القيادة الجنوبية».

https://x.com/idfonline/status/1728804410866753949?s=20

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حربا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وفيما حدّد جيش الاحتلال، أهدافا تتمثل في استعادة المحتجزين والأسرى والقضاء على حماس، لكنّ أيا من الأهداف لم يتحقق، لا سيما ملف الأسرى التي يتم سراح أعداد منهم طبقا لهدنة إنسانية تشمل عملية تبادل.

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