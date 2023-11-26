ضبط تشكيل عصابي حاول غسل 200 مليون جنيه حصيلة اتجار بالمخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمون بنطاق محافظتى "الشرقية، الإسماعيلية" لاتجارهم وترويجهم المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية، شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بـ200 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.