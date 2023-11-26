رئيس وزراء اليابان يسعى للقاء الزعيم الكوري الشمالي

قال رئيس الوزرا الياباني فوميو كيشيدا، إنه سوف يكثف جهوده من أجل لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

ونقلت "كيودو"، عن كيشيدا القول في خطاب أمام حشد في طوكيو اليوم الأحد، بشأن قضية اختطاف كوريا الشمالية لمواطنين إن الحكومة اليابانية تحشد الجهود عبر عدة قنوات لعقد اللقاء لتغير الوضع الحالي وإقامة علاقة بناءة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن اليابان قالت رسميا إن كوريا الشمالية اختطفت 17 مواطنا في أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات، وتم الإفراج عن خمسة منهم خلال عام 2002.