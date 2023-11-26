الرهينة الفلبيني الذي أفرجت عنه حماس سيحصل على دعم مالي من حكومة إسرائيل

ذكرت السلطات الفلبينية، اليوم الأحد، أن العامل الفلبيني، الذي أطلقت حركة "حماس" سراحه، من المقرر أن يحصل على مزايا الضمان الاجتماعي، وإعانات منتظمة من الحكومة الإسرائيلية.

وكان جيمي باتشيكو، وهو مقدم رعاية يعمل في إسرائيل، من بين الرهائن، الذين أفرجت عنهم حركة حماس وسلمتهم إلى الصليب الأحمر، في غزة، التي تمزقها الحرب، حسب صحيفة "ذا ستار" الفلبينية اليوم الأحد.

وكان العامل الفلبيني "33 عاما" من بين 200 شخص، احتجزتهم حركة "حماس" كرهائن، خلال هجوم السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت السفارة الفلبينية في تل أبيب إن الحكومة الإسرائيلية "ستقدم لجيمي ولأسرته مزايا الضمان الاجتماعي مدى الحياة وإعانات منتظمة، مماثلة لتلك المقدمة للإسرائيليين".

وكانت السفارة الإسرائيلية في الفلبين قد أعربت أمس السبت عن ارتياحها إزاء إطلاق سراح حركة حماس للفلبيني جيمي باتشيكو.

وأكدت السفارة إطلاق سراح الفلبيني، الذي تم احتجازه كرهينة، خلال ذروة الحرب بين حركة "حماس" والقوات الإسرائيلية.

يأتي بيان السفارة في أعقاب اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" على هدنة إنسانية تستمر أربعة أيام.