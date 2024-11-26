بوريل: لا عذر لإسرائيل لرفض وقف إطلاق النار في لبنان

قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه "لا عذر لإسرائيل لرفض وقف إطلاق النار في لبنان بوساطة أميركية وفرنسية".

ودعا بوريل على هامش اجتماع مجموعة السبع بإيطاليا إلى الضغط على إسرائيل من أجل القبول باتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان اليوم، مؤكداً: "لا أعذار ولا مطالب إضافية بعد الآن".

وأضاف بوريل: "لا مبرر لعدم وقف إطلاق النار في لبنان ومخاوف إسرائيل عولجت بالكامل، هناك ما يزيد عن 100 ألف منزل دمرت في لبنان ويجب ممارسة الضغط على إسرائيل لقبول مقترح وقف إطلاق النار".

وأكد مسئول السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنه يجب تنفيذ قرار المحكمة الجنائية بحق نتنياهو وغالانت، لافتاً إلى أن الوضع في غزة أسوأ منه في لبنان وهناك 250 ألف شخص في شمال غزة يعانون وحدهم.

وأضاف بوريل ان المساعدات الإنسانية لا تصل إلى غزة والأمم المتحدة غير قادرة على تقديم الدعم، اذ تستخدم اسرائيل التجويع سلاحا ضد شعب ترك وحده في شمال غزة.

وشدد بوريل على ضرورة أن تلتزم الدول الأوروبية بواجباتها تجاه الجنائية الدولية ويجب تنفيذ قرار المحكمة بحق نتنياهو وغالانت، قائلاً : "لا يمكن القبول بالجنائية الدولية عندما تكون ضد بوتين ومعارضتها عندما تكون ضد نتنياهو".