محافظ القليوبية يتفقد مشروعات حياة كريمة في قرى شبين القناطر

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمركز ومدينة شبين القناطر، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيا، والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

واستهل المحافظ، الجولة بتفقد أعمال التشطيبات النهائية بمجمعي الخدمات الحكومية بقريتي نوي وطحا نوب ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمقام كل منهما على مساحة 700م٢ ويتكون المبني في كل قرية من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملابين جنيه لكل منهما، ويضم "وحدة محلية، ومجلس محلي، ومكتب بريد، وشهر عقاري، وسجل مدني، ووحدة تضامن اجتماعي، ومركز تكنولوجي، ومكتب تموين" ويخدم ٥٥ ألف نسمة.

كما يجري تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمجمع لإضفاء مظهرا جماليا وحضاريا، كما تفقد المحافظ، أعمال المجمع الزراعي بنفس القريتين والمقام على مساحة 400 متر مربع لكل منهما بتكلفة 7 ملايين جنيه للمجمع الواحد ووصلت نسبة التنفيذ 65 % في قرية نوى ونسبة 50 % في قرية طحانوب.

وأكد أن هذه المجمعات سوف تُنهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات، والاستفادة من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

وخلال الجولة، تفقد الهجان، عدد من المدارس من بينها مدرسة زاوية الشيخ سند الإبتدائية ومدرسة زاوية الشيخ سند الإعدادية إنشاء جديد بتكلفة 12 مليون جنيه، وتم الانتهاء منهما وتسليمهما بنسبة 100%.

كما تفقد المحافظ، مدرسة كفر شبين الإبتدائية الجديدة ومدرسة الشهيد صلاح قطب الإبتدائية حيث تطويرهما ورفع كفاءتهما بتكلفة 1.4 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ، أعمال تركيب وتدعيم خط كهرباء شبين القناطر بطول 5 كيلوات بتكلفة 7 ملايين جنيه، موجها بسرعة الانتهاء من تركيب الخط، مطالبا بتكثيف الأعمال ليلا لعدم إعاقة الحركة المرورية.

كما تفقد المحافظ، أعمال مجمع الخدمات بكفر شبين والذي تم تنفيذه بنسبه 97 %، متفقدا الأعمال النهائية للمبنى والتشطيبات الخارجيه وسيتم تسليمه خلال أيام بتكلفة 9 ملايين جنيه.

وتابع المحافظ، أعمال إنشاء مبنى مجلس مدينة شبين القناطر الجديد والذي يضم المركز التكنولوچي والحملة الميكانيكية، وتبين أن الأعمال تتم بمعدلات مناسبة للجدول الزمني لتنفيذ المشروع ولا يوجد أي معوقات حيث يبلغ تكلفة الإنشاء 27 مليونا و400 ألف جنيه وتاريخ البدء في المشروع 7/3/2021 ومدة عملية الإنشاء 18 شهرا.

وتفقد المحافظ، مشروع تطوير مركز شباب كفر شبين المطور ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث استمع لشرح حول المشروع والذي تم الانتهاء منه وتسليمه ويتكون من 3 أجزاء تشمل المبنى الرئيسي ومبنى المحلات ومبنى المكتبة وحضانة أطفال بتكلفة 6 ملايين جنيه.

وأكد الهجان، على أهمية مبادرة "حياة كريمة" كمشروع قومي عملاق؛ يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات، مشيرا إلى أن "حياة كريمة" مبادرة رئاسية متكاملة وهي امتداد للمبادرات التنموية التي تم إطلاقها منذ سبع سنوات ماضية والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

ورافق المحافظ، خلال جولته خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، وهالة شندي مدير عام الأبنية التعليمية بالمحافظة، والمهندس خالد عبدالعزيز رئيس الجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.