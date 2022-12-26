الكرملين: بوتين يعتزم التحدث إلى شي قبل حلول العام الجديد

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في إجراء محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينج قبل حلول العام الجديد.



ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، عن بيسكوف، القول: "في الواقع، يتم التحضير لهذا الاتصال".



ولم يذكر بيسكوف أي تفاصيل حول شكل المحادثات، عما إذا كانت عبر مكالمة هاتفية أو لقاء وجها لوجه.



وتعتبر العلاقات بين البلدين جيدة، على الرغم من حرب روسيا ضد أوكرانيا.



ويقول الكرملين، إنه لا يسعى للاتصال مع الغرب. ونفى بيسكوف أنه يتم التحضير لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأيام المقبلة.



وقال المتحدث باسم بوتين أيضا أنه لن تكون هناك أي تحيات بمناسبة العام الجديد للرئيس الأمريكي جو بايدن.



ويشار إلى أن آخر لقاء بين "شي" وبوتين كان في سبتمبر على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند بأوزبكستان.



كما استقبل الرئيس الصيني في بكين الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف الأسبوع الماضي.



وتتحدث الصين رسميا لصالح حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا، لكنها لم تبدر عنها إدانة للحرب ولم تنضم إلى العقوبات الغربية ضد روسيا.