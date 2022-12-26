 زيلينسكي يسعى للحصول على مساعدة الهند في إنهاء الحرب - بوابة الشروق
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زيلينسكي يسعى للحصول على مساعدة الهند في إنهاء الحرب

د أ ب
نشر في: الإثنين 26 ديسمبر 2022 - 10:36 م | آخر تحديث: الإثنين 26 ديسمبر 2022 - 10:36 م

يتطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى دعم الهند في تنفيذ صيغة سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقال زيلينسكي إنه انتهز الفرصة لكي يعلن صيغته للسلام، وغرد قائلا: أعول الآن على مشاركة الهند في تنفيذها.

ويهدف الرئيس الأوكراني إلى إطلاق صيغته خلال قمة سلام، وتطالب كييف الآن بالانسحاب الكامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية كشرط مسبق للقمة.

يذكر أن الهند انتهجت موقفا حياديا في الصراع وتحتفظ بصلات مع كل من روسيا والغرب، وهي لا تؤيد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا ودعت إلى الحوار بين الأطراف المتحاربة.

وتواصل الهند استيراد النفط الروسي الرخيص نسبيا وتعتمد بكثافة على روسيا في الامدادات العسكرية.

وتترأس الهند حاليا مجموعة العشرين، وقال مكتب مودي إن رئيس الوزراء "شرح الأولويات الرئيسية لرئاسة الهند لمجموعة العشرين، بما في ذلك التعبير عن مخاوف الدول النامية بشأن قضايا مثل الغذاء وأمن الطاقة"، حسبما ذكر مكتبه.

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