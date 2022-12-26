مصرع عامل رخام إثر اصطدامه بسيارة خلال عبوره الطريق الدائري في القليوبية

لقى عامل رخام مصرعه في منطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، إثر اصطدامه بسيارة مسرعة، خلال عبوره الطريق الدائري، وذلك لإصابته بنزيف بالمخ.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط السيارة المتسببة بالحادث.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى أعلى الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "ك ص أ"، 37 سنة، عامل رخام، مقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بنزيف بالمخ، إثر اصطدام سيارة مسرعة "فر قائدها هاربا بعد الواقعة"، به خلال عبوره الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي دائرة المركز، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وتحديد وضبط السيارة مرتكبة الحادث وقائدها.