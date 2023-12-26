غلق جريت أكاديمي لادعائها قبول خريجي الثانوية في الصحافة والتمريض بمجموع 50%

قرر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، غلق المُنشأة المُسماة "جريت أكاديمي" والكائن مقرها في 8 شارع أبو بكر الصديق - الدور الرابع - أول كوبري المحكمة بمصر الجديدة في محافظة القاهرة، لادعائها قبول دفعة جديدة من الطلاب من خريجي الثانوية العامة، وذلك من خلال الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قبول الطلاب في الأقسام الآتية قسم الصحافة والإعلام - قسم تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي – قسم التمريض – قسم المساحة ونظم ومعلومات جغرافية – هندسة بترول – قسم لغات وترجمة - قسم سياحة وفنادق) بمجموع 50% فأكثر دون التقيد بالسن، كما تقوم بالترويج لنفسها بإعطاء شهادات معتمدة من جامعة باشن الأمريكية وموثقة من وزارة الخارجية.

وخاطب عاشور، محافظ القاهرة لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.

كما خاطب الوزير كل من الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، وزير العمل بصورة من التقرير وصورة من القرار الوزاري بالغلق الإداري للمنشأة المذكورة لإعمال شأن كل وزارة.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وقال عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، إن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها.