 جيش الاحتلال يعتقل 55 فلسطينيا بينهم 3 سيدات وصحفيان بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال يعتقل 55 فلسطينيا بينهم 3 سيدات وصحفيان بالضفة الغربية

وكالات
نشر في: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 6:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 6:18 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، 55 فلسطينيا بينهم ثلاث سيدات وصحفيان في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، لترتفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى 4785.

ووفقا لنادي الأسير الفلسطيني، تركزت عمليات الاعتقال في محافظات بيت لحم والخليل ونابلس ورام الله وطولكرم وطوباس، وفق شبكة «روسيا اليوم».

وأضاف أنه رافق حملة الاعتقالات، عمليات اقتحام وتنكيل واسعة في المدن والبلدات والمخيمات، إلى جانب الاعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وعمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، واعتقال مواطنين كرهائن.

وأشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات شملت من جرى اعتقالهم من منازلهم وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط.

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