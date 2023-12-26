تفاصيل إصابة 9 جنود إسرائيليين بعد تعرضهم لنيران من لبنان أثناء سحب جريح أصيب بصاروخ موجه

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة تسعة جنود منهم جندي بحالة الخطر، بعد تعرّضهم لنيران في أثناء سحب جريح أُصيب أيضا بصاروخ موجّه أُطلق من لبنان.

وقال بيان لجيش الاحتلال، أوردته شبكة «روسيا اليوم»: «قامت طائرات مقاتلة من سلاح الجو بضرب البنى التحتية لحزب الله في لبنان منذ فترة قصيرة«.

وأضاف: «حدد مراقبو الجيش الإسرائيلي المبنى الذي هرب إليه العنصر الذي أطلق الصاروخ المضاد للدبابات باتجاه كنيسة في منطقة شومارا في وقت سابق من اليوم، وهاجمت قوات الجيش الإسرائيلي المبنى».

وتابع البيان: «نتيجة إطلاق النار باتجاه منطقة شمرا، أصيب عدد من جنود الجيش الذين حضروا لإخلاء مدني كان قد أصيب في وقت سابق عند النقطة، وأصيب أحد الجنود بجروح خطيرة، وأصيب ثمانية جنود بجروح متوسطة وطفيفة».

وأشار البيان إلى أنه تم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم إبلاغ عائلاتهم.

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء استهداف ثكنات عسكرية ومواقع ومقرّي قيادة وتجمعات للجنود الإسرائليين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن إسرائيل تعرضت للهجوم من 7 جبهات منفصلة وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن جيشه رد حتى الآن على 6 منها.

ويتواصل تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي وذلك منذ 7 أكتوبر، وقد نفذ "حزب الله" عددا من المواقع الإسرائيلية، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية عدد من القرى والبلدات.