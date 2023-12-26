إيران تتوعد إسرائيل برد قاس بعد مقتل مسؤول بارز بالحرس الثوري في سوريا

توعدت إيران إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بـ "رد قاس" بعد مقتل رضي موسوي، أحد كبار مستشاري الحرس الثوري في سوريا.

وكتب وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان فجر اليوم على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا): "أتقدم بخالص التعازي في استشهاد المستشار الإيراني لمكافحة الإرهاب في سوريا، سيد رضي موسوي، لعائلته الكريمة وشعبي إيران وسوريا"، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وأضاف: "هذا الشهيد الجليل حارب الإرهابيين بشجاعة لسنوات طويلة إلى جانب الشهيد الحاج قاسم سليماني لضمان أمن إيران والمنطقة".

وتابع: "على تل أبيب أن تنتظر عدا تنازليا قاسيا".

كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في بيان مساء الاثنين، مقتل موسوي خلال "العدوان الصهيوني الذي استهدف منطقة الزينبية في ضواحي دمشق"، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني الغاصب و المتوحش سيدفع ثمن هذه الجريمة".

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن إسرائيل سوف تدفع ثمن جريمة قتل رضي موسوي في سوريا.

وأضاف رئيسي: "لا شك ان هذا الاجراء شكّل دليلا آخر على إفلاس وعجز وضعف الكيان الصهيوني الغاصب إقليميا"، وأكد أن "الكيان الغاصب سيدفع ثمن هذه الجريمة قطعا"، بحسب وكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء.