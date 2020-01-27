استقال رئيس وزراء سلوفينيا ماريان شاريتش، من منصبه، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السلوفينية "إس. تي. إيه"، اليوم الاثنين.

وأعلن شاريتش، الذي يترأس حكومة أقلية هشة، استقالته فور ظهور تقارير تفيد بأن وزير المالية أندريه بيرتونسيلي، يعتزم التنحي بسبب خلافات حول إصلاحات نظام التأمين الصحي.

وقال شاريتش: "لا أستطيع أن أفي بالتوقعات مع هذا الائتلاف، ولكن يمكنني أن أقوم بذلك بعد الانتخابات".

وأوضح شاريتش أنه قدم استقالته إلى البرلمان بالفعل.

وأقر الفنان الكوميدي السابق، بأنه من الممكن أن تحاول الأحزاب الأخرى في البرلمان، تشكيل ائتلاف حاكم جديد، ولكنه أضاف أن الانتخابات المبكرة ستكون "أفضل وسيلة للدولة وللمواطنين".

ويشار إلى أن حكومة شاريتش هي الثالثة عشرة التي يتم تشكيلها في سلوفينيا منذ أن أعلنت استقلالها عن يوغوسلافيا السابقة في عام 1991.