أوروبا تتحول من الصويا للمحار في محاولة للتوصل لاتفاق تجاري مع ترامب

يأمل الاتحاد الأوروبي في تحقيق انفراجة كبيرة في العلاقات التجارية العابرة للأطلنطي عبر سلع أقل أهمية.

وفي ظل ما يواجهه من رفض أمريكي لخفض التعريفات الصناعية ما لم يفتح الاتحاد الأوروبي سوقه الزراعي بشكل أكبر، قد تستعد المفوضية الأوروبية للتقليل من قيود فنية على واردات الأغذية الأمريكية بما في ذلك المحار، حسبما قال مسؤولون لوكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد.

وقالت بلومبرج إن الفكرة هي أن التكتل سوف يقر بمعايير السلامة الأمريكية للرخويات كمساوية للقواعد الأوروبية، ما يفتح الباب أمام الشحنات الأمريكية من المأكولات مثل المحار للسوق الأوروبية.

ويتم تقييم العرض في ضوء الزيارة المزمعة الأولى لأورزولا فون دير لاين إلى واشنطن كرئيس للمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، من أجل إجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت فون دير لاين وترامب قد وافقا في اجتماع في دافوس بسويسرا الأسبوع الماضي على بحث التجارة عبر الأطلنطي في العاصمة الأمريكية الشهر المقبل، وقد تقوم بزيارتها في الأسبوع الأول من فبراير المقبل على أقرب تقدير.

وأشارت فون دير لاين إلى أن أي هدنة تجارية جديدة عبر الأطلنطي سوف تتضمن أيضا أمورا تتعلق بالطاقة والتكنولوجيا.

من ناحية أخرى، من المقرر أن يلتقي وزير الزراعة الأمريكي سوني بيرديو بالمفوض التجاري الأوروبي فيل هوجان يوم غد الاثنين في بروكسل وسيشارك في غداء عمل مع وزراء زراعة من التكتل الأوروبي.