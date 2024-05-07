بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو أعلنت خلاله وفاة أسيرة إسرائيلية، فيما أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم القسام تفاصيل وفاتها.

وقالت القسام في رسالتها على مقطع الفيديو، مخاطبة الإسرائيليين: «تدمير جيشكم للمستشفيات وإخراجها عن الخدمة هو ما تسبب بمعاناة ومقتل أسراكم وهذا ما يعانيه شعبنا».

وفي التفاصيل، أعلن أبو عبيدة، وفاة أسيرة إسرائيلية تُدعى جودي فانشتاين، تبلغ من العمر 70 عاما.

وقال أبو عبيدة في بيان، إن الأسيرة توفيت متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها مع أسير آخر بعد قصف المكان الذي كانا يحتجزان فيه قبل شهر. وأضاف أن الأسيرة لقيت مصرعها لاحقا لعدم تلقيها الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير الاحتلال للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة.

وأشار إلى أن الأسيرة كانت قد أصيبت بجراح بالغة في السابع من أكتوبر وتلقت العلاج في مستشفيات القطاع وبعد تعافيها أعيدت لمكان الاحتجاز.