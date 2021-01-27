تعرف على الطريقة التي يجب أن تشرب بها الشاي لفقدان الوزن

يعتقد الكثير من الناس بأن الشاي بالحليب، مشروب يجب تجنبه عند الرغبة في فقدان الوزن، وذلك لأنه يحتوي على الحليب، الذي يُصنف بأنه مادة تسمين، ولكن هناك طريقة بسيطة لجعل شاي الحليب المعتاد صحيًا وسهلًا لفقدان الوزن.

ونشر موقع "ويكي هاو"، هذه الطريقة كالتالي:

- المكونات اللازمة لتحضير شاي الرجيم

1 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو

1/2 ملعقة صغيرة شاي

1/2 معلقة زنجبيل

1/2 معلقة من القرفة

2-3 ملاعق صغيرة حليب

في البداية يجب أخذ مقلاة ثم إضافة كوبين من الماء فيها، ثم 1/2 معلقة من الزنجبيل المبشور و 1/2 معلقة من القرفة، ويترك الخليط يغلي لمدة 1-2 دقيقة، ثم يضاف الشاي.

- كيف يكون هذا الشاي أفضل من الشاي العادي؟

يحتوي شاي الحليب العادي المُعد في معظم المنازل على الكثير من الحليب وكمية أقل من الماء، وهو ما قد لا يكون خيارًا مثاليًا للمشروبات عندما تكون في مهمة لفقدان الوزن، بالإضافة إلى أنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من السعرات الحرارية بسبب ارتفاع نسبة السكر، ولكن يحتوي هذا الشاي الخاص لفقدان الوزن على كمية أقل من الحليب، كما أنه يحتوي على توابل مختلفة معروفة بفوائدها الطبية المحتملة.

* الفوائد الصحية لهذا الشاي

يمكن تناول هذا الشاي مرة أو مرتين في اليوم، ولكن يجب تجنب تناوله على معدة فارغة وقريبًا من وقت الطعام، حيث إن كل من الزنجبيل والقرفة لديها القدرة على تعزيز التمثيل الغذائي، ما يؤدي إلى سرعة عملية فقدان الوزن، ويساعد أيضا في حرق الدهون، ويحتوي أيضا على مسحوق الكاكاو الغني بالمغذيات النباتية ولكنه منخفض الدهون والسكر، حيث تشير الدراسات إلى أن الكاكاو يساعد على تنظيم التمثيل الغذائي وتعزيز الشعور بالامتلاء.