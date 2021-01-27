نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تبحث استكمال تنفيذ الخطة الاستثمارية لحي المقطم

بحثت نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان محمد عبدالمنعم، مع رئيس حي المقطم، تنفيذ الخطة الاستثمارية المتعلقة بحي المقطم، موجهة بضرورة تعظيم الاستفادة من المبالغ المعدة لها حتى تعود على المواطن بالنفع والفائدة.

وأكدت عبدالمنعم، خلال اللقاء، اليوم الأربعاء، على ضرورة الإنجاز في تنفيذ خطة استكمال الرصف الاهتمام بتغير البلدورات ورفع كفاءة الأسفلت، ومتابعة صيانة المطبات الصناعية.

وفي سياق آخر، وخلال الاجتماع، الذي عقد بمشاركة رئيس حي المقطم، وجميع مديري إدارات الحي، إذ وجهت بضرورة متابعة ملف التصالح على مخالفات البناء واستقبال المواطنين بالمركز التكنولوجي وتذليل أي عقبات في سبيل تلقى طلبات التصالح قبل انتهاء الموعد المحدد، فضلًا على تقديم كافة سبل الدعم المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح.

وشددت على ضرورة تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بجميع أحياء المنطقه الجنوبية، على تقديم جميع الخدمات المجتمعية بأفضل أداء وبأعلى مستوى، والسعي المستمر لتوفير حياة كريمة لكل مواطن خالية من أي معوقات ورفع أي معاناة عنه.

وأشارت على ضرورة متابعة تنفيذ واستكمال دراسة الخطة الموضوعة للقضاء على مشاكل الصرف الصحي بحي المقطم، مؤكدةً على ضرورة تنفيذ جميع أعمال التجديد والإحلال للمرافق ووضع تصميم لأعمال التجميل والتطوير لبعض الشوارع بنطاق الحي.

وأوضح أنه تم بالفعل الانتهاء من أعمال تجديد وإحلال خطوط الصرف الصحي لمنطقة شمال الرأس بالهضبة العليا، مؤكدةً على ضرورة استكمال التصميم التجميلي لتطوير شارع 9 والذي يشمل أعمال لاند سكيب وبعض للمسات الجمالية.

وأكدت نائبة المحافظ، أنه جارِ الانتهاء من الإجراءات للبدء في أعمال الرصف وذلك بعد إنهاء كافة المرافق من عملها سواء «توصيل خط الغاز الطبيعي، والكهرباء، والمياه، والمصرية للاتصالات، اولصرف الصحي».

وأوضحت أنه جارِ التنسيق الكامل مع الجهاز التنفيذي للصرف وشركة الصرف الصحي لمد 1000 ملي بشارع 17 بالهضبة العليا، ومحطة رفع وإعادة الشيء لأصلة، كذلك منطقة التجارييين بالهضبة العليا، ومنطقة الدبلوماسيين وذلك من خلال جدول زمني مضغوط لحل مشاكل الصرف الصحي بالمقطم.