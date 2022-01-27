البيت الأبيض: أرسلنا 400 مليون جرعة لقاح كورونا إلى 112 دولة

أعلن البيت الأبيض أنه بحلول نهاية اليوم الأربعاء، ستكون الولايات المتحدة أرسلت 400 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى 112 دولة حول العالم.

وقال منسق جهود التصدي لفيروس كورونا في البيت الأبيض جيف زينتس - خلال مؤتمر صحفي - "بتوجيه من الرئيس بايدن، نتبرع بـ 1,2 مليار جرعة لقاح - وهو أكبر التزام في العالم.. واليوم، سنحقق إنجازًا كبيرًا في جهودنا العالمية بنقل 400 مليون جرعة لقاح إلى 112 دولة بلا قيد أو شرط".

ولفت زينتس، إلى أن ما أرسلته الولايات المتحدة من الجرعات المجانية إلى العالم يُعادل أربعة أضعاف ما أرسلته أي دول أخرى، بحسب تصريحاته التي نقلها الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، منوهًا بأن بلاده حققت كذلك إنجازًا مهمًا في الداخل يتمثل في حصول 70% من كبار السن المؤهلين على جرعاتهم المعززة، كما حصل نصف جميع البالغين المؤهلين على الجرعة معززة، واصفًا اللقاحات بأنها "تظل أداتنا الأقوى" في مواجهة كوفيد-19.