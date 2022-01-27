 ديزني بلس تستعد لإطلاق خدمتها في 42 دولة من بينها مصر في صيف 2022 - بوابة الشروق
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ديزني بلس تستعد لإطلاق خدمتها في 42 دولة من بينها مصر في صيف 2022


نشر في: الخميس 27 يناير 2022 - 5:21 ص | آخر تحديث: الخميس 27 يناير 2022 - 5:21 ص

أكّدت +Disney، وهي خدمة البث المباشر المقدّمة من The Walt Disney Company، أنها ستنطلق في صيف هذا العام في 42 دولة و11 إقليمًا جديدًا، من بينها 16 سوقًا في شتى أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتشمل الدول الجديدة كلاً من مصر والجزائر والبحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعُمان وفلسطين وقطر والسعودية وتونس والإمارات واليمن.

ومن خلال تقديم المحتوى الأصلي الحصري وآلاف الحلقات والأفلام من ديزني وبيكسار ومارفل وستار وورز وناشونال جيوجرافيك والمواد الترفيهية العامة من ستار، ستحتضن خدمة +Disney البث المباشر لبعض أكثر القصص المحبوبة على مستوى العالم.

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