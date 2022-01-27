احتجاجات نسائية في كابول للدفاع عن الحجاب

خرجت مظاهرة نسائية في العاصمة الأفغانية كابول، للدفاع عن ارتداء النساء للحجاب، مؤكدة أن "بعض المخالفات للحجاب لا يمثلن ملايين النساء الأفغانيات المسلمات".

ونشر المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان"، محمد نعيم، عبر حسابه في موقع "تويتر"، فيديو يظهر جزءا من التظاهرة النسائية التي خرجت في العاصمة الأفغانية كابول، للدفاع عن ارتداء الحجاب، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقالت النساء الأفغانيات خلال المظاهرة، إن "الحجاب أمر إلهي وليس أمرا بشريا، نحن نقول للعالم بأن بعض المتبرجات والمخالفات للحجاب لا يمثلن ملايين النساء الأفغانيات المسلمات، لولا الحياء لرأيتم جحافل من النساء في الشوارع مدافعات عن الحجاب".