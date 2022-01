كيروش: مواجهة المغرب تحد جديد

امتدح كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، أداء لاعبي الفريق بعد الفوز على كوت ديفوار والتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وتغلب المنتخب على كوت ديفوار، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وتأهل لمواجهة المغرب في ربع نهائي الأمم الإفريقية.

وكتب كيروش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فتياني، أداء الفريق المتميز يكافأ بفوز مستحق، لا أستطيع أن أكون أكثر فخرًا بكم من ذلك، الآن أمامنا مباراة أخرى مع تحدٍ آخر لنا، لكي ننمو ونصبح أفضل وأفضل".

ويلاقي المنتخب المصري نظيره المغربي يوم الأحد المقبل في دور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا.

وتأهل أسود الأطلس بعد الفوز على مالاوي بهدفين لهدف، وسجل للمغرب يوسف النصيري وأشرف حكيمي.

Lads, an outstanding team performance, rewarded with a deserved win. I can’t be more proud of you. Now another game ahead, with another challenge for us to grow up and be better and better. #EFA #AFCON2021