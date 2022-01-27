حليف لبوتين يطرح إرسال شحنة أسلحة إلى انفصاليي شرق أوكرانيا

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الكرملين سيرد على أي "أعمال عدائية" من جانب الولايات المتحدة، بينما اقترح حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين شحن أسلحة إلى الإنفصاليين في شرق أوكرانيا.

ويعقد مستشارون سياسيون بارزون من روسيا وأوكرانيا ونظراؤهم من برلين وباريس محادثات في باريس، اليوم الأربعاء، في مسعى لخفض حدة التوترات بطريقة سلمية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وعلى صعيد آخر، عقدت مجموعة من رجال الأعمال الإيطاليين البارزين اجتماعا افتراضيا مع بوتين، رغم طلب الحكومة الإيطالية عدم عقده.

وتنفي روسيا الاستعداد للحرب رغم حشدها أكثر من 100 ألف جندي ودبابات وأسلحة ثقيلة على الحدود الشرقية لأوكرانيا.

وتطالب موسكو ببعض الضمانات الأمنية من حلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة وأيضا إنهاء توسع الحلف شرقا. وتطالب الدول الغربية بدورها روسيا بسحب القوات التي حشدتها على الحدود مع أوكرانيا.